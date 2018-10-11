اللواء باقري يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمر المعادية للثورة 

وقال اللواء محمد باقري خلال تفقده يوم الاربعاء، المناطق الحدودية والامنية ومقرات خفر الحدود في كرمانشاه ( غرب ايران) : "نحن لا نتساهل مع الذين يحاولون تعريض أمن الشعب الايراني للخطر، مشددا على ان أمن الشعب الايراني هو موضوع لا يمكن التخلي عنه وان دول الجوار منها العراق والتي تشمل اقليم كردستان والحكومة المركزية ملزمة وفقا للقانون الدولي وواجبات الجوار بالسيطرة على هذه الزمر.

واضاف: انا أحذر الزمر المعادية للثورة التي تنتشر في هذه المناطق وتحمل نوايا سيئة ويتم دعمها من قبل من يضمرون السوء للشعب الايراني، والبعض منها تنوي التسلل الى الحدود والمناطق في داخل إيران وتعريض أمن البلاد للخطر.

وتابع: يجب ان لا يكون مقر الزمر المعادية للثورة ومن يضمرون السوء للشعب الايراني قرب حدودنا وفي بلدان الجوار.