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قائد الثورة:ايران ستتغلب على جميع المشاكل التي تواجهها

قائد الثورة:ايران ستتغلب على جميع المشاكل التي تواجهها
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء الاربعاء، ان ايران ستتغلب على جميع جميع المشاكل التي تواجهها، وليس هناك مشكلة ليس لها حل.

العالم - ايران

وقال آية الله خامنئي لدى استقبال لرؤساء السلطات الثلاث : لاتوجد مشاكل غير قابلة للحل في البلاد وأن ايران ستتغلب على المشاكل الداخلية والمفروضة عليها، ووجه رؤساء السلطات الثلاث بضرورة اتخاذ اجراءات لحل مشاكل النظام المصرفي والعملة والتضخم.

وفي اللقاء اشاد قائد الثورة باهتمام رؤساء السلطات الثلاث واعضاء المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي لمشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات والنقاشات، واعتبر المسؤولية الرئيسية لهذا المجلس بانها تتمثل في اتخاذ القرارات الاساسية والموفرة للحلول في مجال الاقتصاد واضاف، ان حل المشاكل الاقتصادية القائمة في البلاد وتوفير الحاجات العامة للمواطنين بحاجة الى عمل جهادي وجهود استثنائية لان هذه المشاكل خاصة مشكلة الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية قد خلقت مصاعب لمعيشة شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الطبقات الضعيفة.

واوصى قائد الثورة اعضاء المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي باتخاذ قرارات حازمة وممهدة للحلول بشان القضايا الرئيسية والتحديات المهمة القائمة امام اقتصاد البلاد واضاف، انه ينبغي اتخاذ قرارات جادة وعملانية لحل بعض قضايا الاقتصاد الاساسية ومنها مشاكل النظام المصرفي والسيولة النقدية والتضخم وفرص العمل وعملية تنظيم الميزانية.

ودعا السلطات الثلاث خاصة الحكومة للاستفادة من وجهات نظر وحلول الاقتصاديين المتفانين والناشطين في القطاع الخاص واضاف، ان ظروف البلاد الراهنة تستوجب من النخب والناشطين المتفانين الشعور بمسؤولية مضاعفة وان يقدموا طاقاتهم وخبراتهم العلمية والعملية للمسؤولين، لذا ادركوا قدر هذه الفرصة واستفيدوا تماما من مقترحات الناشطين الجامعيين والاقتصاديين.

يتبع ..

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