أياد أجنبية متورطة في اعتداء أهواز الإرهابي

العالم - ايران

وفي مقابلة مع "إرنا" اليوم الخميس اوضح "حشمت الله فلاحت بيشه" بخصوص تصريح امام جمعة مدينة أهواز بان زعيم الزمرة الارهابية كان من محافظة لرستان، أن الحادث كان له جذور خارجية وهذا الكلام ليس صحيحا أبدا.

وذكر أن غالبية الشهداء في هذا الحادث كانوا من اللر، وإن جميع الأعراق، بما في ذلك الأكراد واللر والعرب والفرس كانوا مستائين من هذا الاعتداء الارهابي.

وصرح بان اعتبار هذا الحادث الارهابي موضوع طائفي، بمثابة التحرك في مسار العدو دون علم.

وشدد على أن جميع عناصر الحادث الإرهابي في أهواز قد تم القبض عليهم، وان هذا الحادث له جذور خارجية.