الحكم بإعدام 17 متهما بقضية تفجيرات الكنائس في مصر

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أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، حكماً بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية والذي أسفر عن قتل 29 شخصا وشروعهم في قتل (34) آخرين أثناء أدائهم الصلاة - واستهداف كنيسة ماري جرجس بطنطا، مما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم في قتل 75 آخرين - واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن قتل18 شخصا وشروعهم في قتل 43 آخرين - واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8 وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة.

وقد تنوعت الأدوات التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم من البنادق الآلية - ذخائر - مفرقعات، ليكون إجمالي ما أسفرت عنه جرائمهم قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 فرد وتخريب الممتلكات العامة .