رحماني فضلي: ينبغي تسوية قضايا المنطقة من قبل دولها

العالم - ايران

ولدى لقائه مع نظيره التركي، سليمان سويلو في مقر وزارة الداخلية التركية بأنقرة، قبيل عقد الاجتماع المشترك للجانبين، قال عبد الرضا رحماني فضلي: ان هذه الاجتماعات من شأنها ان تكون مؤثرة في تعزيز التعاون بين البلدين، مصرحا: ان رئيسي البلدين اجريا حتى الآن سبع لقاءات ومحادثات، الامر الذي يجسد جيدا إرادة طهران وانقرة لتطوير العلاقات، والتي تعتبر من أفضل العلاقات بين دول المنطقة.

وأضاف رحماني فضلي: ان القضايا الاقليمية من شأنها ان تكون ضمن مجالات التعاون المشترك بين وزارتي البلدين، ولابد من اجراء المحادثات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لنتوصل الى التفاهم ونبدأ التعاون المشترك.

وصرح: إذا عززنا علاقاتنا في المنطقة، واستقرت إرادتنا على استقطاب تعاون دول المنطقة، فسيمكننا ان نستفيد من الطاقات والفرص الاقلميية في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار وزير الداخلية الايراني الى أحداث المنطقة وتواجد القوات الاجنبية، مؤكدا ضرورة تسوية القضايا الاقليمية من قبل دول المنطقة نفسها.

وأردف رحماني فضلي ان تركيا دولة مؤثرة وهامة في المنطقة، معربا عن امله بأن تؤدي هذه الاجتماعات واللقاءات الى تعزيز التعاون وتحسين ظروف شعبي البلدين وشعوب المنطقة.