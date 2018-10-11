أمين لجنة الأربعين: تكلفة تأشيرة الزيارة انخفضت الى 235 ألف تومان

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء "فارس"، أشار شهريار حيدري الى موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح محافظ البنك المركزي بخفض تكلفة تأشيرة زيارة الأربعين، وقال: من خلال التعميم الجديد، فقد انخفضت تكلفة تأشيرة زيارة الاربعين لهذا العام 35 بالمائة.

وأعلن ان التكلفة النهائية لتأشيرة زيارة الأربعين مع رسوم التأمين والخدمات الصحية تبلغ 234 ألفا و875 تومان، مضيفا: بناء على هذا التعميم، فإنه يتم محاسبة تكلفة التأشيرة حسب السعر الرسمي تقريبا للدولار، اي 4875 تومان للدولار الواحد، وبذلك تنخفض التكلفة 35 بالمائة مقارنة مع السعر الاولي الذي عرض في منظومة "سماح".

ولفت حيدري الى ان 330 ألف زائر سجلوا لحد الآن في منظومة "سماح"، وقد تم إصدار التأشيرات لـ220 ألفا منهم.

الجدير بالذكر، انه في بداية التسجيل لزيارة الأربعين، كانت تكلفة التأشيرة 377700 تومان، وبعدها أعلنت انها تبلغ 386 ألف تومان، ونظرا لانخفاض سعر صرف الدولار في المرحلة الاولى، فقد انخفض هذا المبلغ الى 372 ألف تومان.