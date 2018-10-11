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بحضور "ابوعمر الشيشاني"...بدء عروض "بتوقيت الشام" في بيروت!(فيديو)

الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

اقيمت مراسم خاصة في بيروت بمناسبة عرض الفيلم السينمائي الايراني الرائع "بتوقيت الشام" للمخرج القدير ابراهيم حاتمي كيا  وذلك بحضور جمع من ابطال العمل والسينمائيين الاخرين.

العالم  - ثقافة

وحضر المراسم الاعلاميون الى جانب ابطال الفيلم بمن فيهم جوزيف سلامة (ممثل دور ابوعمر الشيشاني) وبير داغر و سينتيا كرم و رامي عطاء الله و كارمن بصيبص.

هذا وتنطلق عروض الفيلم اعتبارا من اليوم الخميس (11 اكتوبر) في دور السينما في بيروت لمدة شهر.

"بتوقيت الشام" من انتاج "محمد خزاعي" و يتناول موضوع الإرهاب والجماعات التكفيرية المتمثلة بداعش من خلال تسليط الضوء على مهمة طائرة ايرانية مزودة بالمعونات الانسانية تحاول الهبوط في مطار دمشق لكنها تتعرض الى موقف خطير.

وقد شارك في تمثيل ادوار الفيلم: بابك حميديان، هادي حجازي فر الى جانب فنانين  آخرين  من سوريا و لبنان.

يذكر أن الفيلم حصل على ثلاث جوائز "عنقاء بلورية" خلال الحفل الختامي للدورة السادسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الإيراني والجوائز هي: جائزة أفضل إخراج وأفضل هندسة صوت وأفضل موسيقى تصويرية.

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