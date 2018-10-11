هل سينتقل محمد صلاح لبرشلونة ؟

العالم - رياضة

ووفقًا لموقع "دون بالون" الإسباني، فإن ميسي أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي الكتالوني من أجل التعاقد مع النجم المصري في الموسم الجديد.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن صلاح سيكون مناسبًا لأسلوب الفريق الكتالوني حال رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف الفريق.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن صفقة انتقال صلاح البالغ من العمر 26 عامًا من ليفربول إلى برشلونة ستكلف العملاق الإسباني ما يقرب من 150 مليون يورو.

وسبق وأن لعب كوتينيو مع صلاح في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى برشلونة في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية كشفت عن تسبب محمد صلاح في رحيل زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد بعد رفض رئيس النادي الملكي التعاقد مع "مو".