البث المباشر
مراسل العالم في اليمن :عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة والغزاة غربي الفازة في الساحل الغربي
مراسل العالم في اليمن : القوات البحرية ولاول مرة تفصح عن الالغام البحرية والتي تحمل اسم مرصاد
مراسل العالم : القوات البحرية اليمنية تكشف عن الغام بحرية محلية الصنع مخصصة لتدمير قطع العدوان البحرية العسكرية
مراسل العالم :قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر بلدة بورين بالقرب من مدينة نابلس وتقوم بحملة مداهمات بحثا عن منفذ عملية الطعن بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس
مراسل العالم : تعقيبًا على عملية نابلس اليوم: الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "العملية تعطي مؤشرات واضحة على قرب الانفجار في وجه الاحتلال، والإعلان أنّه حان الأوان لقلب الطاولة في وجه أوسلو ومشروع التسوية البائس"
مراسل العالم : اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية
مراسل العالم عن مصدر عسكري بـ عسير: ترافق مع الزحف تحليف مكثف للطيران الحربي والاباتشي والاستطلاعي واستمر عدة ساعات
مراسل العالم في عسير: كسر زحف للجيش السعودي والمرتزقة غرب مجازة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم
مراسل العالم عن مصدر عسكري: اطلاق صاروخ زلزال1 ووعدد من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية استهدفت تعزيزاتهم وتجمعاتهم اثناء الزحف
مراسل العالم في نجران:استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران بقذائف المدفعية
/news/3828646/ايران----طائرات-بدون-طيار-جديدة-للجيش-هذا-العام|/news/3828646

ايران... طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

ايران... طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام
الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، إنه سيكشف النقاب عن طائرات بدون طيار جديدة هذا العام، موضحا إن الطائرات المسيرة التي سيتم تدشينها، ستنفذ مهامها في خطوط طيران جديدة.

العالم - ايران

واضاف العميد كيومرث حيدري خلال زيارة إلي محافظة كرمانشاه (غرب) الخميس في مقابلة حصرية مع مراسل وكالة الانباء الايرانية "إرنا"، إن الطائرة بدون طيار تعتبر سلاحا عسكريا ودفاعيا فريدا من نوعه، وقال إن القوة البرية للجيش تمتلك تكنولوجيا إنتاج وتدشين الطائرات المسيرة، وعملت على توطين هذه التكنولوجيا.

وصرح بان القوة البرية للجيش دشنت خلال السنوات القليلة الماضية، وحدة خاصة أطلقت عليها وحدة طائرات بدون طيار وقامت بانتاج مختلف أنواع الطائرات المسيرة.

علماً إن مؤسسة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية، كشفت النقاب عن طائرات بدون طيار للخدمات اللوجستية، والانتحارية، والاستطلاعية، والحرب الإلكترونية والهجومية.

ووفقا لقادة الجيش، فانه يتم مراقبة الحدود الغربية للبلاد بشكل مستمر من قبل وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية.

وأشار العميد حيدري في جزء آخر من تصريحاته الى إنه لا تهديد لأمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن وجود القوات العسكرية على الحدود الغربية لا يعني أن هناك تهديدًا لهذه الحدود.
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

تجهيز الشرطة الايرانية بطائرات مسيرة ومروحيات 

باقري: ايران من الدول الـ7 في انتاج الطائرات المسيرة

وزير الدفاع الايراني: ايران من اوائل العالم بالطائرات المسيرة

اليمنيون يسقطون 3 طائرات تجسسية لتحالف العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بيان وزارة حقوق الانسان في اليمن حول مجازر العدوان علی الحديدة

واشنطن: السفير السعودي يتوجه إلى بلاده وننتظر معلومات منه حول خاشقجي

اللواء جعفري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف 

بانوراما: "اختفاء خاشقجي..." و"أطفال اليمن... والمنظمات الدولية"

ايران... طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

أوغلو يبحث مع الصدر الأوضاع في العراق والمنطقة

السيول اجتاحت اكثر من 200 قرية وبلدة في شمال ايران

صنعاء تتهم تحالف العدوان بقصف مستشفى جنوب الحديدة

تكثيف انتشار القوات العراقية على الحدود مع سوريا

مصر.. الاحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية "تفجير الكنائس"

العدوان وأطفال اليمن.. صرخات لا تهدأ في وجه آل سعود

قتلى وجرحى من الغزاة والمنافقين في صد زحف لهم بالساحل الغربي

مصر ترد على مزاعم تعذيب وإخفاء مواطن أمريكي

التعديل الوزاري.. هل ينجح الرزاز في طمأنة الشارع الاردني؟

"سنصدر قريبا تقريرا"..ترامب يفجر مفاجأة بشأن خاشقجي

اليمن: إطلاق صاروخ زلزال1 واستهداف تجمعات المرتزقة

الكشف عن وثيقة خطيرة مع ضابط الصاعقة المصري السابق "عشماوي"

هل تتكرر الاحداث.. ما هو السبب في الـ “ديجا فو”؟

السعوديون يجرون محادثات سرية مع الأتراك لحل مسألة خاشقجي

بالصور/ وقفة قبلية لابناء المربع الاوسط ومسيرة بمديرية السوادية

الأکثر مشاهدة