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اللواء جعفري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف 

اللواء جعفري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف 
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمّد علي جعفري الخميس إن ترامب مخطئ باعتقاده أنّ إيران أصبحت أضعف منذ اعتلائه للسلطة.

العالم - ايران

وأوضح جعفري لقناة المسيرة اليمنية بالقول: "إذا كانت لدينا مسبقا القدرة على الدفاع وليس السيطرة على الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة فإنّها اليوم أصبحت أقلّ من ذلك".

وأضاف أن ماهية الثورة الإسلامية وإيران أنّها كلما كانت أكثر في ميادين الصراع كلّما أصبحت أقوى، مشيرا إلى أن إيران لن تتوانى في الردّ خارج حدودها إذا ما تعرض أمنها للخطر.

ولفت جعفري إلى أن جبهة المقاومة أصبحت أقوى بعد الحرب في سوريا والعراق ولا يوجد خشية مطلقا على محور المقاومة.

وحول العقوبات الأميركية، أفاد جعفري بأنها أمر طبيعي اعتدنا عليه، مضيفا "بالحظر سنحقق الاكتفاء الذاتي واللحمة الوطنية وسنخرج أقوى بعد العقوبات".

وتابع: "سنبقى صامدون حتى انهيار الكيان الصهيوني وإزالة هذه الجرثومة الخبيثة وقد أصبحنا أقرب لهذا الموعد".

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