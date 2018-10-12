بماذا علق السفیر الایرانی في لندن حول اختفاء خاشقجي؟

العالم - ايران

وفي تغریدة له كتب بعیدي نجاد ان السعودیة حظیت بالحصانة امدا طویلا امام الانتقادات على نشاطاتها في مجال الترویج للارهاب وانتهاك حقوق الانسان.

ولفت السفير الايراني الى ان معارضي السلطات السعودية یقتلون حتى في وضح النهار وخارج البلاد، مشككا في الوقت نفسه في احتمال تخلي الغرب عن معاييره المزدوجة.

وكان خاشقجي قد دخل القنصلیة السعودیة في اسطنبول ولم یخرج منها حیث اختفى منذ ذلك الحین لغایة الان وترجح مصادر استخباراتیة بانه قتل داخل القنصلیة الا ان مسؤولي القنصلیة یزعمون انه خرج منها ولا علاقة لهم باختفائه.