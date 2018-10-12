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بماذا علق السفیر الایرانی في لندن حول اختفاء خاشقجي؟

بماذا علق السفیر الایرانی في لندن حول اختفاء خاشقجي؟
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

علق السفیر الایراني في لندن حمید بعیدي نجاد على اختفاء وتحتمال قتل الصحفیي السعودي البارز جمال خاشقجي قائلا ان "الریاض تحظى بالحصانة منذ امد بعید امام الانتقادات  في ترویجها للارهاب وانتهاك حقوق الانسان.

العالم - ايران

وفي تغریدة له كتب بعیدي نجاد ان السعودیة حظیت بالحصانة امدا طویلا امام الانتقادات على نشاطاتها في مجال الترویج للارهاب وانتهاك حقوق الانسان.

ولفت السفير الايراني الى ان معارضي السلطات السعودية   یقتلون حتى في وضح النهار وخارج البلاد، مشككا في الوقت نفسه في احتمال تخلي الغرب عن معاييره المزدوجة.

وكان خاشقجي قد دخل القنصلیة السعودیة في اسطنبول ولم یخرج منها حیث اختفى منذ ذلك الحین لغایة الان وترجح مصادر استخباراتیة  بانه قتل داخل القنصلیة الا ان مسؤولي القنصلیة یزعمون انه خرج منها ولا علاقة لهم باختفائه.

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