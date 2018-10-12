التعبویات الایرانیات یقمن 70 موکبا فی مسیرة الاربعین

العالم - ابران

اعلنت ذلك السيدة "مينو اصلاني" واضافت انه من ضمن النشاطات التي ستقوم بها النسوة في تلك المواكب هو اقامة مجالس الوعظ والارشاد اضافة الى اقامة صلاة الجماعة وكذلك اقامة دروس الفقه وتعليم الاحكام الشرعية.

وكشفت اصلاني عن التعاون والتنسيق الذي تقوم يه منظمتها مع مقر الاربعين والتعبئة الطلابية لارسال المبلغات الى المناطق الحدودية وكذلك لتقديم الخدمات الثقافية على طول مسيرة زيارة الاربعين.

واشارت السيدة اصلاني الى اقامة ثلاث ملتقيات في جامعة طهران شارك فيها بحاثة ومحققون من جامعة طهران وكذلك من الحوزة العلمية لبحث قضية الاربعين واشارت الى ان تلك الملتقيات بحثت الموضوعات التالية " الاربعين والعولمة" "الاربعين وبناء الامة " اضافة الى موضوع " دور الاسرة في الاربعين" .