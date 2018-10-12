البث المباشر
مراسل العالم : الصحة الفلسطينية : 6 شهداء و112 إصابة وصلت للمشافي منها 85 بالرصاص الحي من بين الإصابات اصابة حرجة لفتاة و5 إصابات خطيرة ومن بين الإصابات 6 إناث و20 طفل
مراسل العالم في صعدة: غارتان لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم في صعدة: غارة لطيران العدوان تستهدف سوق الملاحيط بمديرية الظاهر
مراسل العالم : استشهاد 2 من المواطنين شرق البريج
مراسل العالم في عسير: وحدة سلاح الاسناد المدفعي تدك تجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ونشوب حريق وسماع دوي انفجارات في المكان المستهدف
مراسل العالم : القوة الصاروخية تطلق صاروخ باليستي قصير المدى على مرابض مدفعية مدفعية مرتزقة العدوان اسفل فرضة نهم
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن شرق غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى ٦ وعدد الإصابات ١١٢ إصابة
مراسل العالم : مصدر عسكري إصابة قائد الزحف على جبهة الدريهمي واحد قيادات قوى الغزو البارزة في جبهة الساحل الغربي القيادي المرتزق العميد "نبيل المشوشي"إصابة بالغة
مراسل العالم : رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: نسعى لعقد تفاهمات مع أطراف عديدة بينها مصر وقطر والأمم المتحدة يمكن أن تقود لتهدئة مع "إسرائيل" مقابل كسر حصار غزة
مراسل العالم : الأمن العام اللبناني: تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا الإثنين القادم
/news/3829396/ماذا-يعني-قول-ترامب-إن-إيران-تستطيع-السيطرة-على-الشرق-الاوسط-خلال-12-دقيقة؟-|/news/3829396

ماذا يعني قول ترامب إن إيران تستطيع السيطرة على الشرق الاوسط خلال 12 دقيقة؟!

ماذا يعني قول ترامب إن إيران تستطيع السيطرة على الشرق الاوسط خلال 12 دقيقة؟!
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

محاولات يائسة للرئيس الاميركي لايهام العالم ان سياساته تجاه ايران آتت أكلها وان قوة ايران باتت هامشية نتيجة لتلك السياسات، لكنه لم يعلم ان الفترة التي حددها ليس لسيطرة ايران بل الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط هي طويلة نسبة للقدرات الايرانية.

العالم - مقالات

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعلن في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية آيوا الأمريكية، إن إيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط في غضون 12 دقيقة قبل أن يتسلم الرئاسة، وزعم أنها تكافح للبقاء الآن.

وفي الرد على ذلك قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية  اللواء محمّد علي جعفري  "ان ترامب مخطئ باعتقاده أنّ إيران أصبحت أضعف منذ اعتلائه للسلطة" مضيفا ان قوة ايران تفوق تصورات الرئيس الاميركي، وان الفترة التي حددها ترامب لسيطرة ايران على منطقة الشرق الاوسط  بحسب ترامب والدفاع عنها بحسب المسؤولين الايرانيين هي اقل من ذلك.

فقد اكد اللواء محمّد علي جعفري انه "إذا كانت لدينا مسبقا القدرة على الدفاع وليس السيطرة على الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة فإنّها اليوم أصبحت أقلّ من ذلك".

لكن الشيئ الذي لم يفهمه ترامب هو ان ماهية الثورة الإسلامية وإيران أنّها كلما كانت أكثر في ميادين الصراع كلّما أصبحت أقوى، هذا ما اعلن عنه اللواء جعفري واضاف بأن إيران لن تتوانى في الردّ خارج حدودها اذا ما تعرض أمنها للخطر.

فالقوة التي تتمتع بها ايران عززت من قوة وجبهة المقاومة وقال اللواء جعفري  أن جبهة المقاومة أصبحت أقوى بعد الحرب في سوريا والعراق ولا يوجد خشية مطلقا على محور المقاومة.

 وحتى  الحظر الاميركي هو ايضا سيكون عاجزا لتضعيف قدرات ايران وقال اللواء  جعفري بأن الحظر اصبح أمرا طبيعيا اعتدنا عليه، مضيفا "بالحظر سنحقق الاكتفاء الذاتي واللحمة الوطنية وسنخرج أقوى بعد الحظر".

وان ايران ستبقى صامدة مهما تكالب عليها الاعداء هذا مابينه قائد حرس الثورة الاسلامية وقال "سنبقى صامدون حتى انهيار الكيان الصهيوني وإزالة هذه الجرثومة الخبيثة وقد أصبحنا أقرب لهذا الموعد".

فتعزيز ايران لقدراتها العسكرية ليس بهدف السيطرة والتحكم في بقية البلدان بل هو نوع من المقاومة للوجود الاستعماري في المنطقة ومن هذا الباب قال نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد سلامي ان ايران قادرة على إنقاذ الشرق الأوسط من شر أميركا خلال 12 دقيقة.

وكشف العميد ​حسين سلامي​ "ان أعداءنا يطالبوننا بعدم تطوير قدراتنا الصاروخية لكنهم لايعرفون أننا لن نُضعف عناصر قوتنا أبداً وإيران تمر بمرحلة مصيرية وخطرة من تاريخها لكنها ليست مقلقة"

وكان العمید حسین سلامی قد اعلن في وقت سابق  ان الاستكبار غافل عن مسالة ان نفوذ ایران لیس فی القوة العسكریة الصرفة وانه ليس لدى ايران اية قاعدة عسكریة ثابتة في البلدان الاخرى بل هي تتواجد بصفة مستشارین تلبیة لدعوة من حكومات تلك الدول.

مؤكدا ان الامیركیین لم یستطیعوا تحقیق اهدافهم الامنیة والسیاسیة في العالم الاسلامی، مشددا  "اننا نشهد الیوم زوال قوة امیركا".

روابط ذات صلة

ايران... طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

قائد الثورة:ايران ستتغلب على جميع المشاكل التي تواجهها

العميد سلامي: الضربة الصاروخية الى قلب الارهابيين أثبتت اقتدار ايران

امير عبداللهيان: قوة ايران والمنطقة تكفي للدفاع عن الدول الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الليرة التركية عند أعلى مستوى أمام الدولار بشهرين

الصين تخوض معركة حاسمة ضد منتجات الحلال!

بولتون بصدد زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الجاري

روسيا تؤهّل 2000 فنّي مصري لتشغيل "الضبعة"

قيادي فلسطيني: المقاومة طورت اساليبها في مواجهة الاحتلال

الطبية الخلابة في كشمير الهندية

تعاون قنصلي بين ايران وروسيا ايران وروسيا تبحثان تعزيز التعاون القنصلي

ذهبية في رمي الثقل وذهبية في السباحة لإيران

بالفيديو... السيد نصرالله: ايران عظيمة في عين ترامب.. وهذا هو الدليل!

6 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع

اليمن... طيران العدوان السعودي يدمر خزانا للمياه في جزيرة كمران

تركيا لديها تسجيل يثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية

الفريق الايراني يُتوَّج بطلاً لمسابقات الكرة الطائرة الشاطئية العالمية

الجارالله يكشف عما نوقش مع بن سلمان خلال زيارته الأخيرة

الاحتلال يعتدي على المتظاهرین ضد قرار هدم الخان الأحمر

اكتشاف عملات عربية نادرة "في بولندا!

بدء آخر جلسة في محكمة لاهاي للبت بشكوى ايرانية.. بماذا تطالب؟

عبد المهدي وعلاوي يبحثان تشكيل الحكومة

اليمن : صاروخان باليستيان يستهدفان العدوان بنهم ونجران وقتلى بعسير

ايران تتوج بذهبية الكرة الطائرة جلوس في دورة الالعاب البارآسيوية

الأکثر مشاهدة