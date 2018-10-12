خطيب جمعة طهران يحذر من دسائس الاستعمار

العالم - ابران

ودعا آية الله امامي كاشاني في خطبة صلاة جمعة طهران اليوم الجميع التحلي بالوعي وتوخّي الحذر والإنتباه في جميع الاُمور ومنها المصادقة على القوانين المحلية والقوانين ذات الصلة بالمعاهدات الدولية.

مؤكدا أنّ الأعداء يسعون الي بث الخلاف وتوسيع الفجوة بين الشعب والمسؤولين فضلاً عن سعيهم الي تسريب اليأس الى نفوس المواطنين حيال مستقبل البلاد ومسؤوليه.

واشار خطيب صلاة جمعة طهران المؤقت الى الانتصارات التي حققتها الثورة الاسلامية وقال : ان اميركا لم تكن معزولة عالميا الى هذا الحد في أي وقت مضى حتى ان شعوب العالم ابتعدت عنها، لكن يجب الانتباه الى ان الحق والباطل كانا في صراع دائم ، وان الاعداء لن يتخلوا ابدا عن تدبير المؤامرات.

واردف قائلا: انه يتعين على عملاء اميركا والكيان الصهيوني وحكام بعض دول المنطقة العميلية للاستكبار، ان يعلموا ان الحق هو المنتصر وانهم اذلاء وزائلون.

من جانب آخر اشار امامي كاشاني الى لقاء رؤساء السلطات الثلاث مع قائد الثورة الاسلامية قبل عدة ايام، وقال: ان القائد اكد في هذا اللقاء على ضرورة المتابعة الجادة لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد، والبت خاصة يمعالجة مشكلات الفئات الفقيرة في المجتمع.

واكد خطيب جمعة طهران ان قائد الثورة اكد مرارا على ان الامكانيات المتاحة في البلاد قادرة على حل المشاكل ولا توجد اي مشكلة بدون حل.