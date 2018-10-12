من سيشغل منظومات الـ "إس 300 "؟

العالم - سوريا

وقال كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إن هذه المزاعم، تندرج في إطار الحرب الإعلامية ضد روسيا.

وأضاف: "هذا تضليل إعلامي يستهدف روسيا ومحاولة للتشهير بها وتشويه سمعتها. لا شك في أن العسكريين السوريين، سيعكفون على تشغيل "إس-300" بعد إنجاز تدريبهم".

وأكد أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ستحاولان استغلال هذا التضليل الإعلامي من أجل توجيه ضربة قوية ضد مواقع "إس-300" السورية، وهو ما قد يثير أزمة سياسية عسكرية حادة شبيهة بأزمة الكاريبي مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لأصحاب هذا الاستفزاز.

هذا وقد زعمت "بوابة DEBKA file الإسرائيلية" مؤخرا نقلا عن مصدر لم تحدده، بأن "مختصين إيرانيين سيشرفون على تشغيل منظومات إس-300 التي سلمت للجيش السوري مؤخرا".