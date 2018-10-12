بدء آخر جلسة في محكمة لاهاي للبت بشكوى ايرانية.. بماذا تطالب؟

العالم - ايران

وستستمر الجلسة حتى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة (حسب التوقيت المحلي) يعرض فيها محامو ايران آخر ما لديهم من تصريحات ودفاع شفوي ومستندات.

وكانت جلسات هذه المحكمة بدأت منذ الاثنين 8 تشرين الاول /اكتوبر وستنتهي اليوم.

يُذكَر بأنّ معاهدة الصداقة التي اُبرمت عام 1955 بين طهران وواشنطن، نصت على لجوء البلدين الى محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.

ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما، ذلك لأنّ كلاً منهما لم يعلن رسمياً انسحابه منها.

وقد نجحت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الثالث من تشرين الاول /اكتوبر هذا العام في انتزاع قرار لصالحها من هذه المحكمة الدولية يُزيل الحظر عنها في قطاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطاع الطيران.