ايران وروسيا تبحثان تعزيز التعاون القنصلي

العالم - ايران

ويمثل ايران في الاجتماع القنصلي بنسخته السادسة المدير العام لدائرة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية ورئيس قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الروسية في موسكو.

ويتطرق الجانبان، خلال الاجتماع، الى مواضيع عديدة منها الاسراع والتسهيل في اصدار تأشيرات الدخول وسبل تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات القنصلية بين البلدين والتعاون في مجال الشؤون القنصلية لايجاد حلول لمشاكل الايرانيين المقيمين في روسيا.

كما سيبحث المسؤولان الايراني والروسي ايضا افتتاح قنصليات جديدة لكلا البلدين في البلد الآخر.