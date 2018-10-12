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الرئيس الفرنسي ينتقد اميركا مرة اخرى لانسحابها من الاتفاق النووي

الرئيس الفرنسي ينتقد اميركا مرة اخرى لانسحابها من الاتفاق النووي
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون مرة اخرى اميركا بسبب قرارها الاحادي الجانب في انسحابها من الاتفاق النووي مع ایران.

العالم - ايران

ووصف ماكرون، في حوار مع قناة فرانس 24، الغاء الاتفاق النووي بأنه يؤدي الى نتائج كارثية. واعتبر ان هذا العمل يصعد من وتيرة التوترات في المنطقة، موضحا، أنه لايفكر بسذاجة حول ايران.

وفي سياق آخر اشار الى اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، ووصفه بمثابة حدث جاد للغاية.

يشار الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن، في 8 ايار/ مايو الماضي، عن قرار احادي الجانب يقضي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي كما اصدرت وزارة الخزانة الاميركية قرارا باعادة الحظر على ايران في غضون مرحلتين من 90 و180 يوما وهو ما أدى الى ابداء معظم بلدان العالم معارضتها للقرار الاميركي.

 

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