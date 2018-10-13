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في الارجنتين..

منتخب ايران الوطني للمصارعة الرومانية يحصد ذهبيتين باولمبياد الشباب

منتخب ايران الوطني للمصارعة الرومانية يحصد ذهبيتين باولمبياد الشباب
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

حصد المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية ميداليتين ذهبيتين في دورة الالعاب الاولمبية للشباب 2018 في الارجنتين.

العالم - ايران

 

ففي وزن 45 كغم تقلد المصارع امير رضا ده بزركي الميدالية الذهبية بفوزه في النزال النهائي علي الاكوادوري 'رنزو برالتا غونزالس' بنتيجة 8-0 .
وفي وزن 92 كغم نال المصارع محمد نصرتي الميدالية الذهبية بفوزه في النزال النهائي علي التركي عثمان آيدين بنتيجة 3-1.
وكان فريق التايكواندو الايراني قد حقق في وقت سابق 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية، لترتفع حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في الدورة الي 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية.
وكانت الدورة الثالثة للالعاب الاولمبية للشباب قد انطلقت في العاصمة الارجنتينية بوينس آيريس يوم الاحد الماضي وتختتم يوم الخميس من الاسبوع الجاري.
وتشارك ايران في منافسات الدورة بـ 49 رياضيا ورياضية في طار 17 لعبة رياضية.

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