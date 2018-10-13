مسؤول ايراني : إعداد 16500 حافلة لزيارة الاربعين

العالم - ايران

وفي حديثه لوكالة انباء "فارس"، بشأن إعداد اسطول النقل العام لأيام زيارة الأربعين، قال احمد رضا عامري: ان اسطول النقل العام في الطرق الخارجية، لديه 16500 حافلة و46 ألف سيارة أجرة و45 ألف حافلة صغيرة (ميني باص)، وهي جاهزة لتقديم الخدمات لزوار الامام الحسين عليه السلام في هذه الايام.

وأضاف: بالطبع فإن أغلب نقل الزوار يقع على عاتق اسطول الحافلات، الا ان سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، تقوم أيضا بنقل سائر الركاب والزوار في مسارات اخرى. وخاصة في المناطق القريبة من الحدود. وبشكل عام فإن عامة اسطول النقل سيكون في ايام الاربعين في خدمة الزوار.

وأوضح: ان الخطة الخاصة للنقل العام لزيارة الاربعين، تبدأ من 23 تشرين الاول/اكتوبر الجاري الموافق 13 صفر 1400 الى ما بعد الاربعين ما دام هناك زوار عائدون.. ونسعى في هذه الفترة التي قد تستغرق اسبوعين ان نقدم خدمات مناسبة لزوار الاربعين.. كما أن ستكون اجور النقل مصحوبة بزيادة 50 بالمائة، بسبب التعويض على رحلة العودة بدون ركاب.