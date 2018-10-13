البث المباشر
ما قصة الطبيب الذي دخل بيت القنصل السعودي في اسطنبول؟
حداد يعم بلدة بديا جنوب غرب سلفيت على روح الشهيدة عائشة الرابي التي ارتقت بعد مهاجمة مستوطنين مركبة عائلتها جنوب نابلس
رسالة أعضاء البرلمان البريطاني تطالب بتحقيق شامل في اختفاء جمال خاشقجي
قائد هيئة الاركان الايرانية: الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم ضد الأبرياء في فلسطين والسعودية تستهدف المدنيين في اليمن
رويترز: انفجار بتجمع انتخابي في شمال أفغانستان ويخشى سقوط قتلى وجرحى
مراسل العالم : وحدة سلاح الاسناد المدفعي تدك تجمعات وتحصينات الغزاة والمرتزقة في مثلث المتينة بالجبلية في الساحل الغربي محققة اصابات مباشرة وسيارات الاسعاف تهرع إلى المكان‎
مراسل العالم : شرطة النجف تلقي القبض على احد الفارين من موقف مؤقت تابع لمكافحة اجرام الكرار وتلاحق الأربعة الآخرين
مراسل العالم في اليمن : اعلام العدوان الأمريكي السعودي يعترف بمصرع 3 من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود بنيران الجيش واللجان الشعبية
مراسل العالم في اليمن : اسماء المقتولين من جنود العدوان الجندي أول علي بن سالم الغامدي الجندي أحمد بن عبدالله الصهلولي الجندي خالد بن عوض بن سبيل الفريدي الحربي
مراسل العالم : مصدر في وحدة القناصة : مصرع وإصابة 276 مرتزق وجندياً سعودياً بعمليات قنص في مختلف جبهات القتال خلال الاسبوع الفائت
/news/3831016/مسؤول-ايراني---إعداد-16500-حافلة-لزيارة-الاربعين|/news/3831016

مسؤول ايراني : إعداد 16500 حافلة لزيارة الاربعين

مسؤول ايراني : إعداد 16500 حافلة لزيارة الاربعين
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الشركات التعاونية لنقل الركاب، اليوم السبت، أنه تم إعداد 16500 حافلة و46 ألف سيارة أجرة و45 ألف حافلة صغيرة (ميني باص)، لتقديم خدمات النقل في زيارة الاربعين.

العالم - ايران

وفي حديثه لوكالة انباء "فارس"، بشأن إعداد اسطول النقل العام لأيام زيارة الأربعين، قال احمد رضا عامري: ان اسطول النقل العام في الطرق الخارجية، لديه 16500 حافلة و46 ألف سيارة أجرة و45 ألف حافلة صغيرة (ميني باص)، وهي جاهزة لتقديم الخدمات لزوار الامام الحسين عليه السلام في هذه الايام.

وأضاف: بالطبع فإن أغلب نقل الزوار يقع على عاتق اسطول الحافلات، الا ان سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، تقوم أيضا بنقل سائر الركاب والزوار في مسارات اخرى. وخاصة في المناطق القريبة من الحدود. وبشكل عام فإن عامة اسطول النقل سيكون في ايام الاربعين في خدمة الزوار.

وأوضح: ان الخطة الخاصة للنقل العام لزيارة الاربعين، تبدأ من 23 تشرين الاول/اكتوبر الجاري الموافق 13 صفر 1400 الى ما بعد الاربعين ما دام هناك زوار عائدون.. ونسعى في هذه الفترة التي قد تستغرق اسبوعين ان نقدم خدمات مناسبة لزوار الاربعين.. كما أن ستكون اجور النقل مصحوبة بزيادة 50 بالمائة، بسبب التعويض على رحلة العودة بدون ركاب.

روابط ذات صلة

العراق وإيران يبحثان تقديم الأنترنت المجاني لزوار الاربعينية

بالفيديو...حملات شعبية للترحيب بالزوار المشاركين في الاربعينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ما علاقة صدمات الطفولة بالشيخوخة المبكرة؟

المهلة التركية للسعودية على وشك النهاية..ماذا سيحدث اذا لم تستجب الرياض؟

شاهد بالفيديو.. ما قصة الطبيب الذي دخل بيت القنصل السعودي في اسطنبول؟

مصر.. هذا ماقاله السيسي بشأن دور الإخوان في السلطة

بولتون يأمل في تفعيل الحوار بين موسكو وواشنطن

في ظل توتر اجتماعي وتصدع في الحكومة.. ماذا أوصى ملك المغرب البرلمان في افتتاح دورته الخريفية؟

مسؤول ايراني : إعداد 16500 حافلة لزيارة الاربعين

بدء أعمال معرض طهران الدولي لتقنية النانو

ايران تحرز المرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو

للنساء..هذه ال​فئة منهن اكثر عرضة للموت أثناء الولادة

فيما تؤكد الشواهد العبث الامريكي بأمن سوريا لافروف يكشف عن أمر خطير يحدث شرق الفرات

بالصورة..العثور على “جسم غريب” على شاطئ كارولينا

بذور الكتان تحمي من مرض قاتل..التفاصيل هنا

أغنى رجل في العالم يخسر ثروته خلال يوم واحد.. ماذا حصل؟

مندوب ايران بالجمعية العامة: السعودية مملكة الاغتيالات

مسيرات في مناطق بحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات

مصرع وإصابة 269 مرتزقا بعمليات قنص خلال الـ11 يوما

تفاصيل جديدة ومهمة.. "يني شفق" التركية تكشف طريقة قتل خاشقجي وقاتله

المغرب يكشف تفاصيل اعتقال أمير سعودي وترحيله إلى بلاده

معركة الامعاء الخاوية الثالثة.. الأسير عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ42

الأکثر مشاهدة