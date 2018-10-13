ايران تحرز المرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو

العالم - ايران

واعرب ستاري، في تصريح ادلى به للصحفيين اثناء مراسم بدء أعمال معرض طهران الدولي لتكنولوجيا النانو اليوم السبت، عن ابتهاجه لاقامة المعرض السنوي لتكنولوجيا النانو مرة اخرى.

ولفت الى ان ايران تتبوأ المرتبة الرابعة عالميا في هذا الحقل التقني كما انها أحرزت التقدم في مجال تسويق منتجاتها النانوية.

واكد ان العام الجاري سيشهد زيادة في وتيرة تسويق المنتجات النانوية المصنعة محليا.

ولفت الى ان العام الجاري تتم فيه متابعة وضع خطط تصدير منتجات النانو حيز التنفيذ وارتفاع عدد الشركات وحجم المبيعات.

ونوه الى ان مجال المبيعات الصناعية حدثت تطورات طيبة وبالتأكيد ستنمو الاحصاءات خلال العام الجاري وهو مايدلل على ان منتجات النانو تبوأت مكانتها الا انه ينبغي تقديم المزيد من الدعم في مجال التسويق التجاري.