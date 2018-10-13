البث المباشر
مراسل العالم : وزير الصحة اليمني الدكتور طه المتوكل: 17 شهيداً كحصيلة غير نهائية لجريمة جبل راس في الحديدة
مراسل العالم : وزير الصحة اليمني : كل حالات الجرحى خطيرة جداً وتحتاج إلى عناية مركّزة، وقد يستشهد بعضهم نظراً لصعوبة التنقل بين المستشفيات
مراسل العالم : قوات التحالف الأمريكي تستهدف مخبز السوسة شرق دير الزور ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين
مراسل العالم : التحالف الدولي" يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً بلدة هجين بريف دير الزور
وزير الصحة اليمني يؤكد ان حصيلة الشهداء من ضحايا جريمة العدوان الجديدة بالحديدة مرشحة للارتفاع بسبب صعوبة التنقل
وزير الصحة اليمني يؤكد ان كل حالات الجرحى في المجزرة الجديدة للعدوان في الحديدة خطيرة جداً وتحتاج إلى عناية مركزة
وزير الصحة اليمني يعلن ارتفاع حصيلة غارات العدوان التي استهدفت حافلتين تقل اسرا نازحة في الحديدة الى 17 شهيدا
مراسل العالم: تركيا ترفض السماح لطائرتين سعوديتين خاصتين بالهبوط في مطار اتاتورك الدولي
ما قصة الطبيب الذي دخل بيت القنصل السعودي في اسطنبول؟
حداد يعم بلدة بديا جنوب غرب سلفيت على روح الشهيدة عائشة الرابي التي ارتقت بعد مهاجمة مستوطنين مركبة عائلتها جنوب نابلس
/news/3831036/ارتفاع-صادرات-إيران-إلى أوروبا-بنسبة-26٪|/news/3831036

خلال النصف الاول من العام الجاري

ارتفاع صادرات إيران إلى أوروبا بنسبة 26٪

ارتفاع صادرات إيران إلى أوروبا بنسبة 26٪
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

ارتفع متوسط الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى الدول الأوروبية على الرغم من التحذيرات الأمريكية لخفض التجارة مع بلادنا، بنسبة 112.9% من حيث الوزن و 26.33% من حيث القيمة خلال الاشهر الستة الماضية.

العالم - ايران

ففي الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس 2018)، تم تصدير أكثر من 56 مليون طن من السلع غير النفطية، وهو ما يقل بنسبة 3.27 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي . كما دخل البلاد خلال هذه الفترة 16 مليونا و220 طن من السلع ، والتي انخفضت بنسبة 9.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وبولندا والنمسا وسلوفاكيا والبرتغال والدنمارك وكرواتيا وسويسرا وجمهورية التشيك هي 16 دولة أوروبية مدرجة في قائمة 100 دولة هي وجهات تصدير السلع الإيرانية، كما أن الولايات المتحدة والمكسيك من الوجهات الرئيسية لتصدير البضائع الإيرانية خلال الفترة المذكورة أعلاه.

دراسة جداول إحصاءات الجمارك في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تكشف عن زيادة الصادرات الى البلدان الأوروبية في الوزن بنسبة 112 في المائة ، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية .

روابط ذات صلة

ارتفاع صادرات النفط الايراني الى الهند

صادرات ايران غير النفطية تتجاوز 23 مليار دولار خلال ستة اشهر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عقرب الامبراطور والأفعى المنشارية في إيران

السفير الايراني في اليابان: العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

فريق المتابعة: نتائج أولية إيجابية للعملية المعقّدة التي أجريت للشيخ قاسم

اللواء باقري: الصهاينة والتكفيريون والمعتدون على اليمن خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة

برهم صالح يحذر من احتقان بمنظومة الحكم ويدعو للتعاون مع عبدالمهدي

ايران تحرز ذهبية سلة الكراسي المتحركة في البارآسياد

بالصورة ...مقتل مسؤول عسكري بهيئة تحرير الشام بريف ادلب

سياسي سوري يحذر.. لن نسمح بتكوين دويلة شرق الفرات

تداعيات اختفاء خاشقجي بالفيديو...مقاطعات لمؤتمر "مستقبل الاستثمار" في الرياض

بالفيديو...السعودية تنفي وجود أوامر بقتل خاشقجي وتعتبرها أكاذيب

وزیر الصحة : ایران مستعدة لتقدیم تجاربها في مجال الطب العسكري الى العالم

نيكي هايلي: اتفاق لفتح معبر القنيطرة في الجولان المحتل

الدوما يطالب بتحقيق دولي في قصف دير الزور بالفوسفور الابيض

"التحالف الدولي" يقصف ريف دير الزور بأسلحة "محرمة دولياً"

15 ضحية و35 جريحاً في تفجير بتجمع انتخابي شمال أفغانستان

هل سترد واشتطن الجميل لأنقرة بعد الإفراج عن القس برانسون؟!

خطط أمريكا في شرق الفرات تهدد اتفاق ادلب بالانهيار

موانع ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

هنية: مسيرات العودة مستمرة ولن نقبل بحلول جزئية لرفع الحصار

إنشاء لجنة تقصي حقائق حول سودانيين تعرضوا للاحتيال في الإمارات

الأکثر مشاهدة