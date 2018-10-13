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السفير الايراني في اليابان:

العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اشار السفير الايراني في اليابان مرتضى رحماني موحد الي العلاقات الودية بين طهران وطوكيو وقال ان هذه العلاقات تاريخية وتتمتع برصيد ثقافي وشعبي.

العالم_إيران

وخلال اجتماعه بمدراء ومراسلي القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وبعض الصحف اليابانية الشهيرة اشار رحماني موحد اليوم السبت الى آخر المستجدات في العلاقات بين ايران واليابان خاصة على مستوى كبار مسوولي البلدين وقال ان العام المقبل الذي يصادف الذكرى الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان يشكل فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين خاصة في المجالات العلمية والثقافية والسياحة اكثر من ذي قبل.

واضاف انه تم اعداد فعاليات مختلفة بمناسبة الذكرى الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان اذا ان تغطيتها الاعلامية من قبل وسائل الاعلام اليابانية يمكن ان يوفر ارضية مناسبة لمزيد من التعرف المتبادل لشعبي البلدين على تاريخ وثقافة وحضارة بلديهما العريقين في آسيا.

واقترح السفير الايراني خلال الاجتماع ايجاد اطار للتعاون المنظم بين وسائل الاعلام اليابانية والسفارة الايرانية وكذلك نظيراتها الايرانية من خلال اقامة جلسات دورية منتظمة في المستقبل.

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