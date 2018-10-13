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بالفيديو ... انعقاد المؤتمر الرابع لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ للطب العسكري

السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت في طهران اعمال المؤتمر الرابع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للطب العسكري برعاية رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري حيث اكد المشاركون في المؤتمر انه لم تكن المستشفيات والمراكز الصحية في مأمن من هجمات المعتدين.

العالم - خاص بالعالم 

وبعد قرن كامل من انطلاق عمله من بلجيكيا عقد المؤتمر الرابع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للطب العسكري في العاصمة الايرانية طهران برعاية رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي اعتبر ان جرائم الإرهابيين التكفيريين تهدد أمن المدنيين .

وأكد اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ان "جرائم الإرهاب التكفيري المخزية هي من الحقائق المريرة، وإن صمت المدافعين عن حقوق الإنسان ضد جرائم الإرهاب الشريرة، تهدد أمن المدنيين في كل بقاع العالم ".

وكان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" قد أشرف على المؤتمر الدولي الرابع للطب العسكري "آسيا باسيفيك" المقام  مشيراً إلى إن ايران تدرك بشكل جيد أهمية الطب العسكري بسبب تجربتها الطويلة في الحرب المفروضة حيث أنقذ الأطباء الايرانيون 554 ألف جندي من الهجمات الكيميائية وذلك في 50 مستشفى فقط.

وأدان اللواء باقري في هذا المؤتمر العدوان الاسرائيلي على فلسطين والعدوان السعودي على اليمن الذي يستهدف المستشفيات والمراكز الصحية ويستهدف الأبرياء والمدنيين. 

المؤتمر الذي عقد تحت شعار "آفاق مستقل الطب العسكري " يتمحور حول علاج الإصابات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجيا والنووية ، وكذلك التفجيرات الي جانب ادارة الحوادث غير المترقبة و تعليم الطب العسكري .

وقال اللواء الطبيب فاضل عبد الحسين مدير الامور الطبية العسكرية العراقية ان لدى العراق تجربة ميدانية رائعة في هذا المجال في طب الطوارئ والحروب التي خاضها العراق خلال معركته مع داعش الارهابية وليس من الغريب سماعنا للطروحات المقدمة .

التفاصيل في الفيديو المرفق....

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