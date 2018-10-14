ايران تصدر منتجاتها النانوية الى 49 بلدا

العالم - ايران

وقال سعید سرکار، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اليوم الثاني من بدء اعمال معرض طهران الدولي للنانو اليوم الاحد، ان ايران صدرت اكثر 62 مليون دولار من منتجات النانو الى بلدان عديدة في العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

واضاف، ان اكثر من 300 منتج نانوي قد عرض في 114 صالة في المعرض ويمكن للراغبين زيارة المعرض لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع: ان حجم منتجات النانو بلغت في العام الماضي نحو 13750 مليار ريال.

ولفت الى ان خططا قد تم اعدادها لتنمية تصدير منتجات النانو الايرانية الى 49 بلدا في العالم.