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ايران تصدر منتجاتها النانوية الى 49 بلدا

ايران تصدر منتجاتها النانوية الى 49 بلدا
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال امين لجنة تنمية تكنولوجيا النانو في ايران سعيد سركار انه تم اعداد الخطط اللازمة لتصدير منتجات النانو المصنعة محليا الى 49 بلدا.

العالم - ايران

وقال سعید سرکار، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اليوم الثاني من بدء اعمال معرض طهران الدولي للنانو اليوم الاحد، ان ايران صدرت اكثر 62 مليون دولار من منتجات النانو الى بلدان عديدة في العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

واضاف، ان اكثر من 300 منتج نانوي قد عرض في 114 صالة في المعرض ويمكن للراغبين زيارة المعرض لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع: ان حجم منتجات النانو بلغت في العام الماضي نحو 13750 مليار ريال.

ولفت الى ان خططا قد تم اعدادها لتنمية تصدير منتجات النانو الايرانية الى 49 بلدا في العالم.

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