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شكري يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا لمناقشة آخر تطورات الأزمة

شكري يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا لمناقشة آخر تطورات الأزمة
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

يبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، آخر التطورات الليبية مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

العالم - ليبيا

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات بحث آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد.

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس السبت، برفقة نائبته، إلى العاصمة المصرية؛ القاهرة.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي بالتزامن مع أنباء صحفية بشأن تحضيرات مصرية لبدء اجتماعات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بالإضافة لاقتراب موعد مؤتمر باليرمو الذي تعدّ له إيطاليا.

وتأتي هذه الزيارة دون إعلان مُسبق، إذ أن بعثة الأمم المُتحدة في ليبيا لم تعلن عن أي تخطيط من قبل سلامة ونائبته لزيارة مصر.

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