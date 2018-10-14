شاهد.. 900 سيارة إسعاف إيرانية تتوجه لخدمة زوار الأربعين+فيديو وصور

العالم - إيران

وأقيمت صباح اليوم مراسم توديع القافلة الصحية والطبية للتوجه إلى العتبات المقدسة لتقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين، والتي تهدف إلى التنسيق بين الداخل والخارج في إدارة حالات الإسعاف، ورفع المستوى المعرفي للمجتمع بشأن السلامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ الطبية، والحد من الأمراض والوفيات، في خطوة ترسم صورة أخرى من صور التآخي بين الشعبين الإيراني والعراقي .

وقال وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زادة هاشمي في كلمته بالمراسم "نظراً للاتفاق الذي أجريناه مع الجانب العراقي سنقدم الخدمات الطبية في داخل وخارج العراق للزوار أكثر من السابق.. وأثمن جميع الجهود التي ساهمت لتقديم خدمات الطوارئ وإيصالها لكافة زوار الأربعين."

وحسب المعنيين فقد تم إبرام اتفاق مع وزارة الصحة العراقية، لمشاركة المتخصصين الإيرانيين في تقديم الخدمات الطبية والصحية لزوار الأربعين، حيث سيشارك 17 ألفاً من كوادر الإسعاف و9000 من الكوادر الطبية لتقديم الخدمات لزوار أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

وفي حديث لمراسل قناة العالم قال أحد الكوادر الموفدة "رغم أنني سوف لن أتمكن من زيارة مرقد الإمام الحسين لكن خدمة الزوار لها أجر كبير."

فيما قال آخر "ينتابني شعور خاص في هذا العمل، لأن خدمة الزوار في طريق كربلاء لها طعم خاص لاأستطيع وصفها."

وستشارك العديد من القطاعات في هذا التجمع الكبير، منها الاتصالات والبلديات والنقل والنظافة.. أما القطاع الصحي يحظى بأهمية بالغة في هذه المراسم، حيث قامت وزارة الصحة الإيرانية بإرسال كوادر طبية متمرسة إلى العتبات المقدسة لتقديم الخدمات الصحية لزوار الأربعين .

وقال رئيس منظمة الطوارئ الصحية الإيرانية بير حسين كوليوند للمراسلين "أعددنا كميات كبيرة وبما تكفي الحاجة من الأدوية والمعدات الطبية وكافة فصائل الدم التي قد يحتاجها قسم الطوارئ.. وسنستمر في تقديم الخدمات حتى انتهاء مراسم الأربعين."

وخلال هذه المراسم تم إرسال أكثر من 900 سيارة إسعاف و35 حافلة طبية مجهزة فضلاً عن عشر مروحيات إلى المناطق الحدودية، كما أن هناك نحو تسعة مستشفيات متنقلة.. فيما ستسقر العديد من المراكز الصحية في المناطق الحدودية التي سيمر عبرها الزوار وهي مهران وشلمجة وجذابة لزيارة الأربعين، رغم جميع المساعي التي تبذل من أجل بث الفرقة بين الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي .

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