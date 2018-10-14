رئيس تتارستان يصل مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين

العالم - مصر

وقال بيان المكتب الصحفي للرئيس التتارستاني: "من المقرر خلال زيارة العمل عقد لقاءات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث يعتزم رستم مينيخانوف خلالها مناقشة تطوير التعاون المتبادل".

وبحسب البيان، يعتزم رئيس جمهورية تتارستان الروسية زيارة جامعة الأزهر، التي تعد واحدة من أقدم الجامعات في العالم، والالتقاء مع قيادة هذه المؤسسة العلمية الدينية.

وعلى وجه الخصوص، يعتزم مينيخانوف، دراسة قضايا تنظيم تعلم الطلاب وإمكانيات التعاون مع الأكاديمية الإسلامية البلغارية، كما سيزور مسجد الأزهر والجزء التاريخي من القاهرة.

ومن المتوقع أن يشارك مينيخانوف في حفل افتتاح تمثال المستشرق والشخصية السياسية الشهيرة يفغيني بريماكوف، في ميدان بالقرب من المركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء مقابلة مع قناة "تين تي في"، (شبكة التحرير المصرية)، ومن المقرر في اليوم الثاني عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المصري عمرو نصار ومنتدى الأعمال "تتارستان — مصر" بمشاركة ممثلين من السلطات المحلية والأعمال.

كما سيعقد اجتماع مع وزيرة الثقافة المصري إيناس عبد الدايم، وزيارة إلى دار الأوبرا المصرية، ورحلة إلى المتحف الوطني المصري.

وتعد مصر بالنسبة لتتارستان واحدة من أكثر الدول أهمية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 22.8 مليون دولار بنهاية عام 2017.

(سبوتنيك)