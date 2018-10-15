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امين لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة..

أميركا ستفشل في تصفير صادرات النفط الإيراني

أميركا ستفشل في تصفير صادرات النفط الإيراني
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

في تصريح لقناة العالم قال امين لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة الايرانية نرسى قربان: "ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية ، وهذا الارتفاع في أسعار يسد فراغ الانخفاض في صادرات النفط الإيرانية".

العالم_إيران
 
وأكد نرسي قربان أن ايران تعلم "أن صادرات النفط قد انخفضت لكن الموضوع يتعلق بالاوروبيين و ما إذا كان الأوروبيون يستطيعون إعتماد آلية مناسبة لإستيراد النفط ودفع مبالغ النفط عبر النظام المصرفي الذي يمكننا استخدامه ام لا؟"

واضاف قربان" إذا ما استطاعوا إنشاء هذه الآلية، فلن تصل صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من مليون برميل ونصف المليون في اليوم ، عند ذلك ستفشل القصة الاميركية في إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".

واعتبر امين لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة الايرانية ان" مستقبل النفط الإيراني لا يمكن التنبؤ به، لأنه بالإضافة إلى الطلب و العرض اللذان يشكلان الركيزة الأساسية لبيع النفط، التوترات والضغوط الموجودة في المنطقة والتي معظمها غيراقتصادية، لها دور كبير في هذا المضمار، من تلك الضغوط الحظر الذي لايشملنا فحسب بل يشمل دول اخرى كليبيا وفنزويلا"

 

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