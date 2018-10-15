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خوشرو: تهديد الدول بات اداة سياسة اميركا الخارجية

خوشرو: تهديد الدول بات اداة سياسة اميركا الخارجية
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قال ممثل ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان تهديد الدول الاخرى بات اليوم اداة لسياسة اميركا الخارجية مؤكدا ان ذلك ينتهي باضعاف الامم المتحدة وميثاقها.

العالم - ايران

واضاف "غلام علي خوشرو" في اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة التي خصصت لبحث ميثاق الامم المتحدة ، اضاف ان منع التهديد واللجوء الى العنف هو من اهم انجازات الامم المتحدة ورغم ذلك نرى بعض الدول تلجأ الى العنف والتهديد ضاربة عرض الحائط القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة معرضة بذلك مصداقية الامم المتحدة الى الخطر. 

وفيما يتعلق بعقوبات مجلس الامن قال ممثل ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان العقوبات لابد ان تكون الخيار الاخير وحينما يكون هناك تهديدا حقيقيا للسلام اوانتهاكا له وذلك بعد التأكد من وقوع ذلك . 

واوضح ان تلك المجموعة من العقوبات التي تكون بدافع النفوذ السياسية غير قانونية من الاساس. 

وشدد خوشرو بالقول، نحن اليوم نشهد مسارا جديدا لاستخدام التهديد ضد الدول باعتباره اداة للسياسة الخارجية وهذا مايحصل بالفعل في الامم المتحدة. 

وقال ان تهديد الدول بوقف المساعدات المالية فيما اذا صوتت لقرار خاص او تهديدها بعاقبة تصويتها في الجمعية العامة للامم المتحدة كلها نماذج تؤكد هذا الموضوع وتنتهي باضعاف الامم المتحدة وهو ما يتناقض تماما مع اهداف تأسيس لجنة الميثاق وتعزيز دور الامم المتحدة. 

وقال نرى اليوم احد اعضاء مجلس الامن وفي اجراء يعارض المادة 25 من ميثاق الامم المتحدة يهدد بمعاقبة الدول بسبب تنفيذها القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن مؤكدا ان هذا الشئ يحدث لاول مرة في تاريخ الامم المتحدة. 

وانتقد ممثل ايران الدائم لدى المنظمة الدولية العقوبات الاحادية قائلا انه ليس هناك ما يبرر مثل هذا السلوك كما انه يشكل تحديا للقوانين الدولية وانتهاكا لحقوق الانسان و حق الدول في التنمية. 

واضاف خوشرو ان الادارة الاميركية باتت متعودة على فرض العقوبات وان العقوبات اصبحت اليوم اداة لسياستها الخارجية من اجل تحقيق مصالحها. 

ورحب بقرار لجنة الميثاق بشأن تسوية الخلافات سياسيا ووفق المادة 33 للميثاق مشيرا بذلك الى تجارب ايران في استخدام الحوار لتسوية الخلافات. 

وتطرق الى الاتفاق النووي باعتباره نموذجا ناجحا في هذا المجال وقال ان الاحترام المتبادل والحوار على اساس المساواة ورغبة الاطراف للتوصل الى نتيجة لما يضمن مصالحها المشتركة كلها ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق. 

واشار الى دور اميركا (الادارة الحالية) السلبي والمدمر للاخلال بهذا الاتفاق وقال انها تعمل من اجل ذلك على فرض شروط ظالمة مثل العقوبات الجماعية وتنتهك حقوق الانسان. 

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