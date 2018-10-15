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ليبلغ مليار دولار..

أوزبكستان ترغب في توسيع تبادلها التجاري مع إيران

أوزبكستان ترغب في توسيع تبادلها التجاري مع إيران
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد سفير اوزبكستان لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية 'بهار عبد الله يف' ان، بلاده وضعت رفع حجم التبادل التجاري مع إيران الى مليار دولار على جدول أعمالها.

العالم - ايران

وأضاف عبد الله يف مساء الإثنين خلال لقائه عددا من رجال الأعمال في مدينة أراك (مركز المحافظة المركزية)، انه نظرا الي تأكيد المسؤولين التنفيذيين الرفيعين لإيران وأوزبكستان، فان هذين البلدين باتا على عتبة النهوض بحجم التبادل التجاري بينهما من 400 مليون دولار الى المليار دولار.

وأشار السفير الأوزبكي الى الطاقات الجيدة المتوفرة في المحافظة المركزية في مجال مواد البناء والزراعة وإنتاج الأدوية والنفط والغاز قائلا ان أوزبكستان مستعدة لتعزيز التعاون والنهوض بحجم تبادلها التجاري مع هذه المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة المركزية 'محمد رضا حاجي بور'، ان الوحدات الصناعية الصغرى والكبرى في المحافظة المركزية، تشكل أرضية جيدة لتعزيز التبادل التجاري مع مختلف البلدان بما في ذلك أوزبكستان.

وتابع، ان 147 شركة إيرانية تنشط في المجالات الإقتصادية وإلانتاجية تعمل حاليا في أوزبكستان، كثير منها من المحافظة المركزية. 

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