روسيا وايران تتفقان على زيادة إنتاج النفط

العالم - ايران

وقال وزير الطاقة الروسي إن اللقاء تناول عدة مسائل ملحة من بينها قضية إنتاج النفط في المستقبل المنظور، وضمن إطار اتفاقية منظمة (أوبك)".

وأضاف: "الاجتماع ناقش مسألة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة في العالم، وكذلك قضية منع الارتفاع الحاد لسعر النفط في الأسواق".

ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق على "زيادة حجم الإنتاج المشترك ليصل إلى مليون برميل يوميا"، معربا عن أمله في استقرار أسواق الطاقة.

وبحسب وزير الطاقة الروسي، فإن "الجانبين يدعمان وضع قواعد واضحة ومستقرة في مجال النفط".

من جهته، أكد وزير النفط الإيراني، الذي يزور موسكو، أن "الاجتماع كان مثمرا جدا"، من دون الخوض في التفاصيل.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على أن "أمريكا لن تستطيع تصفير صادرات النفط الإيراني".

وقال في مؤتمر صحفي: "أمريكا لن تصل إلى حلمها الباطل بتصفير صادرات نفطنا".