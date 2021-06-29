السعودية تسجل 1312 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

العالم-السعودية

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1312 إصابة، مقابل 1255 في بيانات الخميس، لتصل حصيلتها الكلية إلى 480702 حالتين، بينها 11331 نشطة، و1466 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر للإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا العدد 373 حالة، لتأتي بعدها منطقة الرياض بـ233 حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14 في إحصائية الخميس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7743 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 461628 شخصا، بعد تسجيل 1290 حالة شفاء جديدة.