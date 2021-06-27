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الخارجية المصرية: طلبنا من مجلس الأمن عقد جلسة حول "سد النهضة"

الخارجية المصرية: طلبنا من مجلس الأمن عقد جلسة حول
الجمعة ٢٥ يونيو ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تصريحات أحد المسؤولين الأثيوبيين بأن مصر لا تستطيع فعل شيء تجاه سد النهضة، بأنها استفزازية.

العالم _ مصر


وقال شكري: "نعلم جيدا ماهي حقوق الشعب المصري، ونعلم كيفية الدفاع عنها، لافتاً إلى أنه في حالة وقوع الضرر، لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق شعبها".

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية عبر وسائل الاعلام أمس الجمعة، أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن لطلب عقد جلسة لتناول قضية سد النهضة.


وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري تعليقا على الملء الثاني لسد النهضة.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أن بلاده لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو.

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