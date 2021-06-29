وقفات احتجاجية في صنعاء تنديدا بقرار أمين عام الأمم المتحدة

العالم - اليمن

وأشار المشاركون في الوقفات، إلى ان هذا القرار دليل جديد على مشاركة منظمة الأمم المتحدة في الاعمال الاجرامية التي ترتكبها دول تحالف العدوان باليمن منذ ست سنوات.

ودعت بيانات الوقفات، المجتمع الدولي واحرار العالم إلى إدانة هذا القرار الذي يمنح القتلة الحقيقيين في التحالف مبرر لارتكاب المزيد من المجازر بحق اطفال وشعب اليمن .

وأكدت على أهمية استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقرارة.

ودعت البيانات، إلى المشاركة الفاعلة في تجهيز وتسيير القافلة العيدية الكبرى لإسناد ودعم المرابطين في الجبهات لدحر العدوان ومرتزقته.