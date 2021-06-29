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مسيرة لأطفال صعدة اليمنية تنديدا بمواقف الأمم المتحدة

مسيرة لأطفال صعدة اليمنية تنديدا بمواقف الأمم المتحدة
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

نظمت في محافظة صعدة اليمنية، مسيرة حاشدة للأطفال تحت عنوان "الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن"، رفضا لقرار الأمم المتحدة الأخير بشطب اسم العدوان السعودي من "لائحة العار".

العالم - اليمن

وجاء في بيان مسيرة أطفال صعدة، أن قرار أمين عام الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد يهمنا ما يصدر منها فنحن نعتبرها شريكة في كل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وهي من تشرعن الحصار

وأكد الأطفال في بيانهم: "سنواصل تعليمنا ولو فوق أنقاض مدارسنا وليس باستطاعة أحد أن يضلل علينا فنحن نعرف من قتلنا وقتل امهاتنا وإخواننا واخواتنا وآباءنا وشردنا ولا يزال يجوعنا".

وختم الأطفال بيانهم بالتحية للمجاهدين الأبطال:"نرفع لقائد ثورتنا ولرجال جيشنا ولجاننا الشعبية التحية والتقدير ولآبائنا وإخواننا وزملائنا الشهداء".

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