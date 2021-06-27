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مصر تصدر بيانا بشأن إنشاء جنوب السودان سدا جديدا على النيل

مصر تصدر بيانا بشأن إنشاء جنوب السودان سدا جديدا على النيل
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، اليوم السبت، أنها قامت بإعداد دراسات لمشروع سد “واو” في دولة جنوب السودان.

العالم- مصر

يقع المشروع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة “واو” في جنوب السودان.

يهدف السد إلى توليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه فى الري التكميلي، لنحو 30 – 40 ألف فدان.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن خبراء المركز القومي لبحوث المياه قاموا بإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية، والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية، وأعمال التصميمات المبدئية للسد، والمنشآت التابعة له.

وقالت وزارة الري المصرية إنه تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية؛ لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لها، من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى؛ لإعداد الدراسات المطلوبة.

وأكدت وزارة الري، في بيانها، أنه تم تسليم الدراسات للسلطات في دولة جنوب السودان في العام 2015.

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