"كاف" يوقع عقوبة على لاعبي الأهلي المصري

العالم - رياضة

وقال موقع "football tunisien"، إن "كاف" أوقع عقوبة مالية قدرها 30 ألف دولار، كعقوبة أولى على الأهلي بسبب نقل احتفالات الفريق بالفوز على الترجي "داخل غرف خلع الملابس"، على قناة النادي الأهلي ومنصات التواصل الإجتماعي، حسبما نقلت "بوابة أخبار اليوم".

وكان الكاف قد أوقع عقوبة على الأهلي، خلال الأيام الماضية، حيث قرر تغريمه 30 ألف دولار، بسبب ظهور إعلانات لأحد رعاة الفريق، خلال مواجهة الترجي.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم السبت، تحذيرا قبل مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي.

وطالب رئيس لجنة ضبط الأداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس، الدكتور أسامة أبو زيد في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية، بعدم ارتكاب أي مخالفات خلال تغطية وتحليل المباراة، التي ستنطلق اليوم في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعرب أبو زيد عن أمله في أن تسير مباراة اليوم دون مشاكل، وأن تخلو من التوتر والعصبية.

كما رجح أن "تحليل مباراة اليوم سيكون سهلا، خاصة بعد فوز فريق الأهلي المصري ضد نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب" التي أقيمت في مدينة رادس التونسية.

وتابع لافتا إلى أن فوز "الأهلي سيهدئ من الأمور جدا وسيريح الأعصاب ولن يكون هناك تشنجات"، بحسب قوله.

وانطلقت مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال أمم أفريقيا الترجي والأهلي، يوم السبت الموافق 19 يونيو/ حزيران الجاري، متأخرة ساعة عن موعدها المحدد بعد شغب جماهيري، اضطر الأمن إلى التدخل واستخدام قنابل الغاز المسيل.