ساندرز: من غير المقبول دعم "إسرائيل" 100%

العالم - الاميركيتان

وفي مقابلة تلفزيونية، أجاب السيناتو التقدمي على سؤال بشأن اتهامات لأنصاره بمعاداة السامية؛ بالقول إنه يعارض ذلك النهج، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو بشأن مدى اتزان السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال: "لا يمكن ببساطة تأييد "إسرائيل" 100 بالمئة، علينا أن نفهم ما يحدث في غزة، هنالك بطالة بين الشباب بنسبة 60 بالمئة، الوضع في غزة مروع وزاد سوءا بسبب الحرب الأخيرة".

وشدد ساندرز على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة مع دول أخرى لتحقيق بعض السلام في المنطقة.

وبرز ساندرز كمنتقد رئيسي للاحتلال وطالب بوقف بيع الأسلحة له، رغم كونه يهوديا.