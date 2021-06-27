الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض

ترامب يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ولاية أوهايو، اليوم السبت، حيث يخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض دعما لمرشح جمهوري للكونغرس.

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب إنه يتوقع "حشودا ضخمة" في الفعالية، فيما ينتظر بعض مؤيديه المتشددين في خيم منذ أيام للحصول على مقاعد في الصفوف الأمامية.

وسيدعم ترامب خلال التجمع المرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاونيه السابقين، كما سيسعى لإظهار أنه لا يزال قوة يعتد بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب العام القادم.

كما يدخل ترامب أيضا المجال العام يوم الأربعاء القادم في زيارة إلى الحدود الأميركية مع المكسيك حيث من المتوقع أن يهاجم إدارة بايدن، ولا سيما بخصوص سياستها حول الهجرة.

من جهته، قلل عضو الكونغرس الديموقراطي تيم راين، ممثل ولاية أوهايو، من أهمية زيارة ترامب واعتبر أنها لا تشكل تهديدا انتخابيا كبيرا.

وقال راين لوكالة" فرانس برس" مؤخرا: "ما زالت تدعمه نواة من المؤيدين... أعتقد أن قاعدة مشجعيه تزداد انفصالا عما يمر به المواطنون العاديون، وأعتقد أن هذا واضح جدا".

روابط ذات صلة

إيران: على أميركا إلغاء جميع إجراءات الحظر غير القانونية

ترامب يخطط لإجراء عدة مظاهرات خلال موسم الصيف

ترامب طلب من الجيش إطلاق النار على متظاهري 'حياة السود مهمة'

تقرير: مسؤولون أمريكيون قلقون من نظرية إعادة تنصيب ترامب رئيسا في أغسطس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لابيد: لدينا تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

أفغانستان توافق مبدئيا على اجتماع ثلاثي مع إيران وباكستان حول عملية السلام

بانوراما .. انتهاء مراقبة المنشآت النووية الإيرانية وقمة بغداد

شاهد .. الإعلام الحربي اليمني يكشف تفاصيل عملية الشهيد طومر البطولية

بلينكن للابيد: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن المفاوضات مع الفلسطينيين

فوائد غير متوقعة لفاكهة الكرز خاصة في مكافحة السكري!