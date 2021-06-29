تحالف العدوان يزعم اعتراض طائرة مسيرة يمنية

العالم - السعودية

وقال التحالف في بيان إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة" حسب تعبيره.

ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أمس الجمعة عن تنفيذ عملية بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بجنوب غرب السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات اليمنية، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر اليوم الجمعة بطائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، لافتا إلى أن الهجوم يأتي "في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز".

وذكر سريع أن "الإصابة كانت دقيقة"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

هذا ونفذ سلاح الجو المسير اليمني خلال اليومين الماضيين عملية عسكرية واسعة استهدف معسكر تدريبيا تابعا لتحالف العدوان بمنطقة الوديعة الحدودية.

واوضح العميد سريع ان العملية نفذت بعشر طائرات من طراز قاصف "كي تو" واستهدفت مركز القيادة و مواقع التدريب داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة.

واضاف العميد سريع: ان العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين، وقد نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت و الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا.