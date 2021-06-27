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مشروع قرار مجلس الأمن الدولي يقترح دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

مشروع قرار مجلس الأمن الدولي يقترح دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

يقترح مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي حضرته أيرلندا والنرويج، تمديدا لمدة عام عمل المعبر الواقع على الحدود السورية التركية، لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأيضا فتح معبر على الحدود السورية العراقية.

العالم - سوريا

وتنتهي مدة صلاحية المعبر الوحيد المتبقي على الحدود السورية المخصص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في يوليو/تموز.

وتصر الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتعتقد سوريا وروسيا أن هذه الآلية فقدت أهميتها، حيث سيطر الجيش السوري على مدار سنوات الصراع على معظم الأراضي السورية، والآن دمشق بإمكانها توجيه القوافل الإنسانية بنفسها، بما في ذلك عبر خطوط التماس.

وجددت روسيا وسوريا مطالباتهما بضرورة التوقف عن تسييس آلية إدخال المساعدات عبر الحدود مع بعض دول الجوار السوري، والكف عن الاستثمار السياسي في قضية المخيمات.

وتناول الجانبان خلال المؤتمر الصحفي السوري - الروسي الرابع يوم الجمعة، مجمل المستجدات في الملف الإنساني والإجراءات التي تم اتخاذها منذ انعقاد المؤتمر الماضي في آذار الماضي.

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