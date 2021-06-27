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ارتفاع عدد القتلى الى 5..

لا زال 156 شخصا مفقودا بانهيار مبنى فلوريدا

لا زال 156 شخصا مفقودا بانهيار مبنى فلوريدا
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة القتلى المؤكدة جراء انهيار مبنى سكني في منطقة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأميركية إلى خمسة، وفقا لما أعلنت مسؤولة، السبت، بينما لا يزال 156 شخصا في عداد المفقودين.

العالم - الأميركيتان

وقالت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحفي "عثرت فرق الإنقاذ التابعة لنا اليوم على جثة أخرى تحت الأنقاض. كذلك، كشفت عمليات البحث التي أجريناها عن رفات بشرية".

وأضافت "هذا يعني أن عدد المفقودين انخفض إلى 156 وأن عدد الوفيات المؤكدة ارتفع إلى خمسة".

وواصل عمال الإنقاذ، السبت، بحثهم الحثيث تحت أنقاض المبنى السكني بعد ثلاثة أيام على انهياره.

لكن عمليات البحث تعقدت، السبت، بسبب حريق اندلع في الموقع الذي انهار فيه المبنى المكون من 12 طبقة، قبل فجر الخميس.

وانتشر الدخان بين الأنقاض ما صعب الوصول إلى بعض الأماكن التي تجري فيها عمليات البحث حسب العمدة.

وطالب رجال الإطفاء السكان بالبقاء في منازلهم وبإغلاق النوافذ والأبواب لحماية أنفسهم من الدخان.

وقالت ليفين كافا "ما زلنا متفائلين (..) نحن نبحث عن أشخاص أحياء تحت الأنقاض، إنها أولويتنا وفرقنا لم تتوقف".

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