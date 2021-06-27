الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب: ايران تذلنا

ترامب: ايران تذلنا
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الصين، روسيا، وإيران يذلون الولايات المتحدة خلال رئاسة جو بايدن.

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب خلال تجمع لمناصريه في أوهايو: "الصين، روسيا وإيران يذلون بلدنا. جو بايدن يذل بلدنا أمام أعيننا".

كما جدد ترامب اتهاماته للديمقراطيين في تزوير نتائج الانتخابات في عام 2020 واصفا الانتخابات بالـ "الكذبة الكبرى" وهو ادعاء أثبتت الهيئات الفدرالية الأمريكية والمحاكم عدم صحته.

وحضر ترامب هذا التجمع لمناصريه في أوهايو لدعم المرشح الجمهوري ماكس ميلر، المساعد السابق للبيت الأبيض وحليف ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد النائب أنطوني غونزاليس في الانتخابات التمهيدية الجمهورية بالولاية لمنطقة الكونغرس السادس عشر.

أثار غونزاليس غضب ترامب في وقت سابق من هذا العام، عندما صوّت لعزل الرئيس آنذاك بتهمة التحريض على تمرد 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول.

روابط ذات صلة

ترامب يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض

ترامب يخطط لإجراء عدة مظاهرات خلال موسم الصيف

ترامب طلب من الجيش إطلاق النار على متظاهري 'حياة السود مهمة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لابيد: لدينا تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

أفغانستان توافق مبدئيا على اجتماع ثلاثي مع إيران وباكستان حول عملية السلام

بانوراما .. انتهاء مراقبة المنشآت النووية الإيرانية وقمة بغداد

شاهد .. الإعلام الحربي اليمني يكشف تفاصيل عملية الشهيد طومر البطولية

بلينكن للابيد: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن المفاوضات مع الفلسطينيين

فوائد غير متوقعة لفاكهة الكرز خاصة في مكافحة السكري!