ترامب: ايران تذلنا

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وقال ترامب خلال تجمع لمناصريه في أوهايو: "الصين، روسيا وإيران يذلون بلدنا. جو بايدن يذل بلدنا أمام أعيننا".

كما جدد ترامب اتهاماته للديمقراطيين في تزوير نتائج الانتخابات في عام 2020 واصفا الانتخابات بالـ "الكذبة الكبرى" وهو ادعاء أثبتت الهيئات الفدرالية الأمريكية والمحاكم عدم صحته.

وحضر ترامب هذا التجمع لمناصريه في أوهايو لدعم المرشح الجمهوري ماكس ميلر، المساعد السابق للبيت الأبيض وحليف ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد النائب أنطوني غونزاليس في الانتخابات التمهيدية الجمهورية بالولاية لمنطقة الكونغرس السادس عشر.

أثار غونزاليس غضب ترامب في وقت سابق من هذا العام، عندما صوّت لعزل الرئيس آنذاك بتهمة التحريض على تمرد 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول.