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مصري يطعن شخصين داخل 'حافلة ركاب' بايطاليا

مصري يطعن شخصين داخل 'حافلة ركاب' بايطاليا
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الشرطة الإيطالية أن شابا مصريا أصاب شخصين بسكين داخل حافلة ركاب في مدينة فلورنسا.

العالم - حوادث

وتم الحادث بسبب مشادة بشأن ضرورة الالتزام بالكمامة.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة فلورنسا يوم الجمعة أن الشاب المصري البالغ من العمر 31 عامًا لم يرتدِ الكمامة عند دخوله الحافلة التي وقع فيها الحادث ؛ فاحتج راكب آخر، وهو رجل في سن الـ53 عامًا منحدر من إريتريا، على ذلك.

وتابعت الشرطة بأن الشاب المصري أشهر سكينا، وضرب ذلك الراكب به في الرأس، ثم طعن راكبة أخرى، وهي إيطالية في سن الـ63 عامًا، هرعت إلى مساعدة المصاب الأول.

وأوقف السائق الحافلة في ظل هذه التطورات، واستدعى الشرطة إلى موقع الحادث، فيما حاول الجاني التخلص من سكينه برميه تحت إحدى السيارات المحيطة، ثم قاوم عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه.

وفي نهاية المطاف تمكن الشرطيون من اعتقال منفِّذ الهجوم، وهو يواجه اتهامات بمقاومة أفراد الأمن، وإلحاق أذى بدني، وتقويض حركة النقل العام.

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