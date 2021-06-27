الرئيس المصري يصل بغداد لحضور القمة الثلاثية +صور

العالم -العراق

قال مراسلنا، ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل الى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستعقد اليوم الاحد.

وأضاف أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان في استقبال السيسي بمطار بغداد الدولي.

ومن المقرر ان تنعقد بعد ساعات قليلة في العاصمة بغداد، قمة ثلاثية تجمع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، تأكيدا لرغبة متبادلة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

ونقلت الصحيفة الرسمية، (27 حزيران 2021)، عن مصادر قولها: إن "القمة الثلاثيَّة ستناقش ملفات اقتصاديَّة وسياسيَّة غاية في الأهمية، فضلاً عن تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء"

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بحسب الصحيفة، إنَّ "القمة الثلاثيَّة تمثل أهمية كبيرة ليس للعراق فحسب وإنما للأردن ومصر أيضاً".

وتأجلت القمة التي تنعقد اليوم لأكثر من مرة بسبب ظروف داخلية خاصة في مصر ثم في الأردن.

ومنذ يومين، شهدت بغداد، انتشارا أمنيا مكثفا بنشر مركبات عسكرية عند الشوارع العامة، تزامنا مع تلك القمة التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت بالأردن.