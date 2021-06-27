الكاظمي يستقبل الرئيس المصري في القصر الحكومي +فيديو

العالم-العراق

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط مراسم رسمية في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الى العاصمة العراقية بغداد لحضور القمة الثلاثية العراقية – المصرية – الأردنية.

ومن المقرر ان يصل الى بغداد في وقت لاحق ملك الاردن عبدالله الثاني، حيث من المزمع انعقاد القمة الثلاثية.



وتعد زيارة السيسي الى بغداد الاولى لرئيس مصري منذ ثلاثة عقود.



وتأتي القمة لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان.

ورحب الكاظمي، اليوم الأحد، بالزيارة التي يجريها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني إلى العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تدوينة: "بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخي الملك عبد الله الثاني وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية - الأردنية – المصرية".

وأضاف: "مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء".