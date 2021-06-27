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ملك الاردن يصل بغداد لحضور القمة الثلاثية + فيديو وصور

الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

وصل الملك الأردني عبدالله الثاني، الأحد، إلى العاصمة بغداد استعداداً لعقد القمة الثلاثية.

العالم-العراق

وحضر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح رفقة عدد من المسؤولين العراقيين، لاستقبال الملك الأردني في مراسم رسمية.

وعقد رئيس الجمهورية العراقية والملك الأردني اجتماعاً مباشراً في قاعة الضيافة في مطار بغداد الدولي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد تمهيداً لانعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

وتأتي القمة لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تمّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان.

ويتوقع خبراء ومحللون أن يتصدّر مشروع "المشرق الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلاً عن أنه مرشح لضمّ دولٍ عربية أخرى.

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