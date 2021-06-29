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الإفراج عن الناشطتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة

الإفراج عن الناشطتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نشطاء سعوديون، اليوم الأحد، الإفراج عن الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتقالهما.

العالم - السعودية

وقالت منظمة القسط، وهي منظمة سعودية لحقوق الإنسان مقرها لندن، في تغريدة: "الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد انتهاء الحكم ضدهن".

وكانت تغريدات تحدثت، مساء أمس السبت، عن الإفراج عن "نسيمة السادة"، فيما أعلن حقوقيون أن السلطات أفرجت عن "سمر بدوي" أيضا.

و"نسيمة السادة"، ناشطة من محافظة القطيف، شاركت أيضا في حملات لإلغاء نظام ولاية الرجل والحصول على حق المرأة في القيادة.

وحصلت "سمر بدوي" على جائزة نساء الشجاعة الدولية التي تقدمها الولايات المتحدة في 2012 لتحديها نظام ولاية الرجل، وكانت بين أولى النساء اللواتي وقعن عريضة تطالب الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة، والتصويت والترشح في الانتخابات المحلية.

وينفذ شقيق سمر، "رائف بدوي"، وهو مدون معروف، حكما بالسجن عشر سنوات لتعبيره عن أراء مثيرة للجدل على الإنترنت.

ووضعت السلطات السعودية اسم "سمر بدوي" على قوائم الممنوعين من السفر منذ عام 2014.

وكانت السلطات اعتقلت "نسيمة وسمر" عام 2018.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت في فبراير الماضي، عن الناشطة في مجال حقوق المرأة "لجين الهذلول".

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