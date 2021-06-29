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الحرائق تتواصل في عسير السعودية وأصابع الاتهام تتجه لهؤلاء..

الحرائق تتواصل في عسير السعودية وأصابع الاتهام تتجه لهؤلاء..
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

يواصل الدفاع المدني السعودي، السبت، إخماد حريق في متنزهي الأمير سلطان والجرة في منطقة عسير، دون وقوع إصابات، فيما نشر مغردون مقاطع فيديو توثق استمرار اشتعال النيران.

العالم- السعودية

وقال الدفاع المدني السعودي في وقت سابق، على "تويتر": "مدني عسير يواصل إخماد حريق في منتزهي الأمير سلطان والجرة، دون وقوع إصابات - ولله الحمد".

ولم تتضح بعد أسباب الحريق، فيما تحدث بعض المغردين عن أنها "حرائق مفتعلة".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وسم "#بردا_وسلاما_ياعسير" ليدخل ضمن قائمة الوسوم الأكثر انتشارا في السعودية، حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة، حتى كتابة هذا التقرير.

والأربعاء الماضي، اندلع الحريق في متنزه الأمير سلطان في مركز الشعف التابع لمدينة أبها، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وقالت الصحيفة إن الحريق "زادت رقعته نتيجة الرياح غير المنتظمة، فيما واصلت فرق الإخماد عملها حتى تمت السيطرة عليه بعد مرور عدة ساعات، بينما تم إخماد حريقين في مركز السودة ومحافظة تنومة اللتين تكتضان بالأشجار ومواقع وعرة".

ومؤخرا تزايدت حالات حرائق الغابات في عسير، حيث تقول صحيفة "عكاظ" إن "أصابع الاتهام تشير إلى أن مجهولي الإقامة الذين يتحصنون في الجبال الوعرة وبين الأشجار الكثيفة، للتخفي وبيع الممنوعات، هم السبب الرئيسي ومن يقفون خلف هذه الحرائق".

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